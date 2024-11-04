Игрок «Факела» Сенхаджи: буду рад, если и сборная России будет во мне заинтересована

Защитник воронежского «Факела» Райан Сенхаджи высказался о возможности получения российского паспорта. Напомним, футболист родился во Франции и имеет алжирские корни.

«Почему бы и нет? Если я буду и дальше играть в вашей стране, проведу в РПЛ много лет, можно рассмотреть такой вариант. Но моим первым выбором всё равно будет Алжир, это родина моих родителей. Но буду рад, если и сборная России тоже будет во мне заинтересована. Для меня это станет честью.

Я, конечно, хочу играть за сборную Алжира! Это моя цель и мечта. Надеюсь, в скором времени всё‑таки смогу дебютировать за национальную команду. Делаю всё, чтобы хорошо выступать за «Факел». Надеюсь, однажды на меня обратят внимание тренеры сборной Алжира», — сказал Сенхаджи в эфире «Матч ТВ».

Напомним, о переходе Райана воронежский клуб объявил 15 января. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах в составе «Факела», в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

После 14 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 воронежский «Факел» набрал 12 очков и сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице.