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Хомуха назвал главное отличие испанской системы подготовки футболистов от российской

Хомуха назвал главное отличие испанской системы подготовки футболистов от российской
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Чемпион и вице-чемпион Европы во главе юношеской сборной России, заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха сравнил российскую систему подготовки футболистов с испанской.

— Ваш коллега Шабаров говорит, что у тех же испанцев система подготовки футболистов построена так, чтобы они созревали позднее, но и надолго оставались на высоком уровне. Согласитесь?
— Никто не будет спорить, что испанская система подготовки на сегодня — лучшая в Европе. Они дают возможность своим молодым футболистам постепенно окрепнуть и, что очень важно, воспитанникам своих академий доверяют в клубах. Это очень важно. У них переход из молодёжного футбола во взрослый проходит не так резко, как у нас.

Они учитывают возраст ребят и раньше времени их не загоняют, дозируют нагрузку. Молодые футболисты участвуют не во всех матчах, а постепенно подтягиваются к основному составу. Только когда они дозревают физиологически и психологически, их начинают использовать по полной программе. И они сполна раскрываются, — сказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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