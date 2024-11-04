«Нерусским не сдаём». Гаджимурадов рассказал о сложностях поиска квартиры в Москве

Футболист «СКА-Хабаровск» Рамазан Гаджимурадов, ранее выступавший за «Ротор», «Урал», «Велес» и ряд других российских клубов, рассказал о сложностях при поиске квартиры в Москве. По его словам, многие арендодатели не хотят сдавать квартиру людям нерусской внешности.

«Когда ты находишь недорогую квартиру в Москве, вроде бабушкинских, то в таких тебе постоянно говорят: «Нерусским не сдаём». Как только снимаешь квартиру чуть дороже, но с хорошим ремонтом, там не смотрят, русский ты или нет. Были случаи, что не выдавали кредитную карту», — приводит слова Рамазана Гаджимурадова интернет-портал Metaratings.ru.