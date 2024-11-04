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Экс-игрок «Урала»: Иванов на скамейке мешает и тренерам, и футболистам

Экс-игрок «Урала»: Иванов на скамейке мешает и тренерам, и футболистам
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Бывший футболист «Урала» Рамазан Гаджимурадов высказался о президенте екатеринбургского клуба Григории Иванове. Игрок считает, что нахождение президента на скамейке запасных команды только мешало тренерскому штабу и футболистам. Также Гаджимурадов рассказал, какие самые большие премиальные платил команде Иванов и как он отказывал в просьбе о двойных премиальных.

– Иванов сидит рядом с главным тренером на скамейке. Насколько это мешает тренерскому штабу «Урала»?
 Мне кажется, что мешает. В некоторой степени и футболистам мешает, но я не обращал на него внимания, тут всё от психологии футболиста зависит.

– Самые большие премиальные от Григория Викторовича?
– 300 тысяч рублей «грязными» были в «Урале». При мне двойных ни разу не было. Когда его спрашивали о двойных, он отвечал: «Вы что, ребята, какие двойные? Вы у бабушек деньги забираете», — приводит слова Гаджимурадова Metaratings.

Напомним, сейчас Гаджимурадов играет за «СКА-Хабаровск».

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