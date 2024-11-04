Булыкин: драка перечеркнула все хорошие впечатления о дерби ЦСКА — «Спартак»
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Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо», «Аякса» и «Байера» Дмитрий Булыкин высказался по итогам матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Победу в этой встрече одержали красно-белые (2:0).
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
«Неспортивное поведение и драка в матче ЦСКА — «Спартак» была никому не нужна. Это не красит ни футбол, ни РПЛ, ни футболистов, которые участвовали в этой драке. Была хорошая и напряжённая игра. Было видно, что все хотели выиграть и заработать очки. Получилось где-то жёстко. Драка перечеркнула все хорошие впечатления о дерби», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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