Булыкин: драка перечеркнула все хорошие впечатления о дерби ЦСКА — «Спартак»

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо», «Аякса» и «Байера» Дмитрий Булыкин высказался по итогам матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Победу в этой встрече одержали красно-белые (2:0).

«Неспортивное поведение и драка в матче ЦСКА — «Спартак» была никому не нужна. Это не красит ни футбол, ни РПЛ, ни футболистов, которые участвовали в этой драке. Была хорошая и напряжённая игра. Было видно, что все хотели выиграть и заработать очки. Получилось где-то жёстко. Драка перечеркнула все хорошие впечатления о дерби», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.