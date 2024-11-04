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Экс-футболист «Урала» рассказал, как сорвался его переход в «Спартак»

Экс-футболист «Урала» рассказал, как сорвался его переход в «Спартак»
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Футболист «СКА-Хабаровск» Рамазан Гаджимурадов, ранее выступавший за «Ротор», «Урал», «Велес» и ряд других российских клубов, рассказал о сорвавшемся переходе в московский «Спартак». Игрок рассказал, что «Урал» не отпустил его в стан красно-белых и усадил его на скамейке.

– За два дня до окончания трансферного окна мне позвонил агент и сказал, что есть вариант со «Спартаком». Допускаю, что мог понравиться Абаскалю. Агент мне сказал, что можешь потихоньку собирать чемоданы.

– Так почему «Урал» тебя не отпустил?
– Я не понял этого решения Иванова. В «Спартак» два раза не зовут. Закрепился бы я там или нет – это другой вопрос. Я реалист и понимаю, что там были сильнее парни, чем я, но в окружении их и я мог бы вырасти. Окей, не выкупи меня «Спартак», я бы вернулся в «Урал» уже сильнее.

– То есть «Урал» тебя оставил, но и играть не давал?
– Точно. Виктор Михайлович подходил и говорил: «Ты думаешь о «Спартаке», а не о футболе». Я отнекивался, я просто хотел играть в футбол, — приводит слова Рамазана Гаджимурадова интернет-портал Metaratings.ru.

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