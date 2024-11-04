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«Урал» и «Родина» сыграли вничью в матче 17-го тура Первой лиги

«Урал» и «Родина» сыграли вничью в матче 17-го тура Первой лиги
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Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московская «Родина». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко (Краснодар). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск.

Россия — Мелбет Первая лига . 17-й тур
04 ноября 2024, понедельник. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 0
Родина
Москва

Команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Встреча завершилась вничью — 0:0.

После этой игры в активе «Урала» стало 27 очков. Команда из Екатеринбурга поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Московская «Родина» имеет в своём активе 21 очко и располагается на 11-й строчке чемпионата.

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