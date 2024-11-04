Игрок «Акрона» Лончар высказался о предстоящем матче со «Спартаком»

28-летний черногорский полузащитник «Акрона» Стефан Лончар высказался о предстоящем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра пройдёт 10 ноября в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:15 мск.

— Какой настрой у команды перед матчем со «Спартаком»?

— У нас ещё есть время подготовиться до воскресенья. Конечно же, мы знаем, что «Спартак» — это очень сильная команда. Нет нужды что-либо говорить и объяснять. Но мы всегда отдаём всех себя на футбольном поле. И это чаще возвращается к нам, чем нет, — приводит слова Лончара Metaratings.

Напомним, «Спартак» идёт на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Акрон» — на восьмом.