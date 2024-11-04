WhoScored опубликовал символическую сборную 14-го тура РПЛ

Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у «Зенита». В составе символической команды четыре футболиста сине-бело-голубых. Высшую оценку получил голкипер «Пари НН» Никита Медведев — 9,0.

Фото: Whoscored

Символическая сборная 14-го тура

Вратарь: Никита Медведев («Пари Нижний Новгород»).

Защитники: Густаво Мантуан («Зенит»), Диего Коста («Краснодар»), Сослан Кагермазов («Динамо» Мх), Дуглас Сантос («Зенит»).

Полузащитники: Мохамед Браими («Факел»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Артём Тимофеев («Локомотив»), Андрей Мостовой («Зенит»).

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Соболев («Зенит»).