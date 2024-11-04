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Агент Захаряна Голубин: Арсен тренируется в общей группе «Реала Сосьедад»

Агент Захаряна Голубин: Арсен тренируется в общей группе «Реала Сосьедад»
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Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вернулся в общую группу и должен быть готов сыграть в матче Кубка Испании с «Хове Эспаньол». Об этом рассказал агент хавбека Геннадий Голубин.

«Арсен уже тренируется в общей группе. Он должен быть готов к перенесённому матчу Кубка Испании 14 ноября», — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

В августе Арсен Захарян перенёс операцию после травмы сухожилия правой лодыжки и пропустил старт сезона-2024/2025. В октябре он вернулся к тренировкам. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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