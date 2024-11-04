Непомнящий — о «Крыльях Советов»: команда не играет так, как нужно — проблема тренера

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о нынешнем положении «Крыльев Советов». Самарцы имеют в своём активе 12 очков и располагаются на 10-й строчке.

«У меня нет реального объяснения происходящего в «Крыльях». Когда что-то ломается внутри команды, появляется психологический барьер, который трудно преодолевается игроками и тренерами. Здесь вопрос чисто психологии. Временами «Крылья Советов» показывают абсолютно нормальную игру, но что-то происходит. Сам однажды был в такой в ситуации в «Томи». Кажется, делаешь всё правильно, а команда не играет так, как нужно. Проблема тренера», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.