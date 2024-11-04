Семшов оценил игру «Оренбурга» в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов оценил игру «Оренбурга» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Оренбуржцы проиграли «быкам» со счётом 0:4. Серия «Оренбурга» в РПЛ без побед насчитывает уже 13 матчей. Однако Семшов похвалил команду за игру в первом тайме матча с «Краснодаром».

«В первом тайме «Оренбург» неплохо оборонялся и даже имел несколько достаточно хороших моментов. В таких матчах тебе будет проще, если ты быстро забьёшь. Во втором тайме «Оренбург» раскрылся. И вот этими зонами, которые появлялись, «Краснодар» хорошо воспользовался», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».