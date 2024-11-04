Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов оценил игру «Оренбурга» в матче с «Краснодаром»

Семшов оценил игру «Оренбурга» в матче с «Краснодаром»
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов оценил игру «Оренбурга» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Оренбуржцы проиграли «быкам» со счётом 0:4. Серия «Оренбурга» в РПЛ без побед насчитывает уже 13 матчей. Однако Семшов похвалил команду за игру в первом тайме матча с «Краснодаром».

«В первом тайме «Оренбург» неплохо оборонялся и даже имел несколько достаточно хороших моментов. В таких матчах тебе будет проще, если ты быстро забьёшь. Во втором тайме «Оренбург» раскрылся. И вот этими зонами, которые появлялись, «Краснодар» хорошо воспользовался», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android