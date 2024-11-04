Комличенко: «Зенит» чуть расслабил булки — они думали, что всё легко будет

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос о фаворитах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

— Кто для вас главный фаворит сезона?

— Да мне пофиг. У меня свои задачи, наша команда возле зоны вылета идёт.

— Не кажется, что «Зенит» уже и не главный фаворит, как это было несколько лет подряд?

— Может, другие подтянулись, а может, «Зенит» чуть расслабил булки — они думали, что всё легко будет, но на них настраиваются, — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 36 очков после 14 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 33 очка. Третье место с 31 очком занимает московский «Локомотив». «Ростов» набрал 14 очков и на текущий момент занимает 10-е место.