Титов: печально, что после дерби ЦСКА — «Спартак» мы обсуждаем драки и судейские ошибки

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от московского дерби в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. 2 ноября красно-белые встретились с ЦСКА. Игра завершилась победой «Спартака» со счётом 2:0.

«После дерби мы больше обсуждаем эмоции вокруг футбола, драки, судейские ошибки, но никак не футбол. Это очень печально. Хотелось бы говорить о красивых голах — например, о мяче Медины, который удачно вышел на замену. Многие удивились: зачем Станкович его выпускает, если есть нападающий Николсон? Но Станкович выбрал Медину и не ошибся. Очень красиво на паузе сыграл Барко — убрал двоих и отдал передачу. Дальше — великолепный и своевременный пас в одно касание Пруцева. А там уже мастер всё исполнил. Но мастер в кавычках: всё же Медина сегодня не игрок стартового состава», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.