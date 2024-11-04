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Титов: печально, что после дерби ЦСКА — «Спартак» мы обсуждаем драки и судейские ошибки

Титов: печально, что после дерби ЦСКА — «Спартак» мы обсуждаем драки и судейские ошибки
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от московского дерби в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. 2 ноября красно-белые встретились с ЦСКА. Игра завершилась победой «Спартака» со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«После дерби мы больше обсуждаем эмоции вокруг футбола, драки, судейские ошибки, но никак не футбол. Это очень печально. Хотелось бы говорить о красивых голах — например, о мяче Медины, который удачно вышел на замену. Многие удивились: зачем Станкович его выпускает, если есть нападающий Николсон? Но Станкович выбрал Медину и не ошибся. Очень красиво на паузе сыграл Барко — убрал двоих и отдал передачу. Дальше — великолепный и своевременный пас в одно касание Пруцева. А там уже мастер всё исполнил. Но мастер в кавычках: всё же Медина сегодня не игрок стартового состава», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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