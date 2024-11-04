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Бурлак: это вопрос времени, когда Осинькина уберут из «Крыльев Советов»

Бурлак: это вопрос времени, когда Осинькина уберут из «Крыльев Советов»
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Бывший защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак отреагировал на слова Владислава Радимова, намекнувшего на «слив» главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

«Первым ушёл Корниленко, но думаю, что и вопрос, когда уберут Осинькина, — это вопрос времени. Потому что игровая ситуация не очень; губернатор говорил, что «нужно менять вектор». По поводу «сливают» — ошибки, которые допускают игроки, делают те, кого привёл Осинькин. Это если говорить о последней игре: Солдатенков, Евгеньев. Маловероятно, что они будут сливать своего же тренера. Скорее всего, команда попала в психологическую яму и, может быть, достигла потолка, когда уже нужны перемены и они просто назрели», — приводит слова Бурлака Metaratings.

После 14 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

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