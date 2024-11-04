Бурлак: это вопрос времени, когда Осинькина уберут из «Крыльев Советов»

Бывший защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак отреагировал на слова Владислава Радимова, намекнувшего на «слив» главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

«Первым ушёл Корниленко, но думаю, что и вопрос, когда уберут Осинькина, — это вопрос времени. Потому что игровая ситуация не очень; губернатор говорил, что «нужно менять вектор». По поводу «сливают» — ошибки, которые допускают игроки, делают те, кого привёл Осинькин. Это если говорить о последней игре: Солдатенков, Евгеньев. Маловероятно, что они будут сливать своего же тренера. Скорее всего, команда попала в психологическую яму и, может быть, достигла потолка, когда уже нужны перемены и они просто назрели», — приводит слова Бурлака Metaratings.

После 14 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.