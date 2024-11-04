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Юран заявил, что реально входит в тренерский шорт-лист «Спортинга»

Юран заявил, что реально входит в тренерский шорт-лист «Спортинга»
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Российский специалист Сергей Юран сообщил, что реально входит в шорт-лист потенциальных главных тренеров для лиссабонского «Спортинга». Он добавил, что звонил в Португалию, чтобы перепроверить эту информацию, и получил подтверждение.

«Да, я попал в шорт-лист на пост главного тренера «Спортинга». Люблю перепроверять, после вопроса журналиста сразу перезвонил в Португалию, чтобы не выглядеть клоуном — вдруг троллят или ещё что-то. Набрал, сказали, что да, я есть в шорт-листе. Но сначала смотрят местных тренеров», — сказал Юран в новом выпуске «Спартак шоу».

Напомним, в бытность футболистом Юран выступал за португальские «Бенфику» и «Порту».

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