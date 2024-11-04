Семшов: в ситуации с дракой Литвинов попал под раздачу, основные зачинщики — иностранцы
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал инцидент с дракой на дерби «Спартака» и ЦСКА в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги (0:2).
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
«В ситуации с дракой судья правильно поступил, удалив по одному футболисту из ЦСКА и «Спартака», чтобы не ломать интригу. Конечно, нужно смотреть, кто чего больше достоин. Мне кажется, Литвинов просто попал под раздачу. Основные зачинщики — иностранцы. Они много провоцировали друг друга, а не российских футболистов», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ЦСКА по результатам 14 туров расположился на шестом месте с 24 очками. «Спартак» занимает пятую строчку с 25 очками.
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