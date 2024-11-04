Семшов: в ситуации с дракой Литвинов попал под раздачу, основные зачинщики — иностранцы

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал инцидент с дракой на дерби «Спартака» и ЦСКА в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги (0:2).

«В ситуации с дракой судья правильно поступил, удалив по одному футболисту из ЦСКА и «Спартака», чтобы не ломать интригу. Конечно, нужно смотреть, кто чего больше достоин. Мне кажется, Литвинов просто попал под раздачу. Основные зачинщики — иностранцы. Они много провоцировали друг друга, а не российских футболистов», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ЦСКА по результатам 14 туров расположился на шестом месте с 24 очками. «Спартак» занимает пятую строчку с 25 очками.