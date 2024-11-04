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Результаты матчей 17-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Результаты матчей 17-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 4 ноября, завершился 17-й тур Мелбет Первой лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Суббота, 2 ноября:

14:00 мск. «Енисей» — «Ротор» — 2:0;
14:00 мск. «Сокол» — «Арсенал» — 1:0;
16:00 мск. «Уфа» — «КАМАЗ» — 2:1;
19:00 мск. «Торпедо» — «Алания» — 3:0.

Воскресенье, 3 ноября:

14:00 мск. «Черноморец» — «Шинник» — 0:1;
17:00 мск. «Сочи» — «Нефтехимик» — 3:2;
17:00 мск. «Чайка» — «Тюмень» — 3:0;
19:00 мск. «Балтика» — «СКА-Хабаровск» — 2:0.

Понедельник, 4 ноября:

14:00 мск. «Урал» — «Родина» — 0:0.

На данный момент первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги занимает московское «Торпедо», набравшее 33 очка и лишь по дополнительным показателям опережающее калининградскую «Балтику». На третьей строчке расположился тульский «Арсенал» с 28 очками. Четвёрку сильнейших замыкает «Урал», на счету которого 27 очков. С полной турнирной таблицей вы можете ознакомиться здесь:

Турнирная таблица Мелбет Первой лиги
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