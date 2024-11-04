Титов: у «Спартака» большое отставание от первого места, надо делать некую ставку на Кубок

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил текущее положение «красно-белых» в Российской Премьер-Лиге.

«Для меня непонятно, кто сегодня игрок стартового состава в «Спартаке». Всё очень быстро может меняться. Есть футболисты, которые долгое время не играют. Если говорить об оптимальном составе, то очень сложно предположить, какой он будет в следующий раз. Понятно, что матч будет кубковый, но его надо выигрывать, если учесть, что в РПЛ у «Спартака» большое отставание от первого места. Не знаю, как оно может сократиться. Значит, надо делать некую ставку на Кубок. В «Ростове» есть Карпин и Онопко — бывшие спартаковцы. Хотя бывших не бывает. Конечно, им хочется обыграть «Спартак». Здесь есть маленький нюанс: на что будет сделан упор? В наше время не было такого, что мы делаем ставку на Кубок, чемпионат или Лигу чемпионов. Сегодня есть два турнира. Хотелось бы, чтобы «Спартак» играл так, чтобы болельщики понимали, ради чего и кого они ходят на футбол. А они хотят побед и эмоций. На последнем матче с ЦСКА их было очень хорошо слышно. Я был рад этому. Болельщик идёт на «Спартак», и неважно: это дерби или какой-то обычный матч. Болельщик голосует ногами. Дерби было интересным для них», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.