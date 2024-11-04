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Семшов: ощущение, что иностранцы ЦСКА и «Спартака» вышли выяснять, кто из них круче

Семшов: ощущение, что иностранцы ЦСКА и «Спартака» вышли выяснять, кто из них круче
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал дерби ЦСКА и «Спартака» в рамках 14-го тура РПЛ (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Я больше удивлён не игрой команд в дерби. Раньше команды выходили и показывали футбол — мы этим наслаждались. В последнем же матче была какая-то бойня, выяснение отношений, стычки и драки. «Спартак» выиграл заслуженно, а ЦСКА очень вяло выглядел впереди и практически ничего не создал. Непонятно, с чем это связано. Недавно армейцы играли с «Динамо» — в первом тайме было столько моментов, что могли забивать очень много. Здесь же вообще без моментов. «Спартак» просто воспользовался ошибками.

Красочной игры с двух не получилось. Отразились вечные стычки и провокации. Не понравилось то, что в этих провокациях участвовали в основном иностранные футболисты. Ощущение, что они вышли выяснять, кто из них круче. Тренерским штабам нужно уделить этому внимание. Футбол — для болельщиков», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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