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Хомуха: Ямаль, Кубарси в 16-17 лет играют на высочайшем уровне — это новая веха в футболе

Хомуха: Ямаль, Кубарси в 16-17 лет играют на высочайшем уровне — это новая веха в футболе
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Чемпион и вице-чемпион Европы во главе юношеской сборной России, заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха высказал своё мнение о стремительных успехах в карьерах юных футболистов.

— Пример Батракова подтверждает, что в России игрок уже в 17-18 лет должен быть, образно говоря, мужичком?
— Да, к этому моменту ребята уже психологически и физиологически начинают крепнуть. 16-17 лет — это ранний период, хотя, если проецировать на ту же Испанию, у них в таком возрасте уже играют Кубарси, Ямаль. Им дают возможность проявлять себя на уровне Лиги чемпионов, чемпионата Европы, Олимпиады. Тем не менее их тоже постепенно подводят к этому.

— Это уже новый тренд или скорее исключение из правил?
— Думаю, что новый. В той же «Барселоне» ротация очень высокая. У меня перед глазами два поколения испанцев. Из 2022 года Фати уже в 16-17 лет начал ярко себя проявлять в «Барселоне». А теперь Кубарси, Ямаль в юном возрасте вышли на высочайший уровень. Это какая-то новая веха в развитии футбола, — рассказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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