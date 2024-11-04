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«Нет культуры футбола». Егор Титов — о драке в дерби ЦСКА — «Спартак»

«Нет культуры футбола». Егор Титов — о драке в дерби ЦСКА — «Спартак»
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказал мнение о драке в дерби ЦСКА со «Спартаком» в рамках 14-го тура РПЛ (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Мне неинтересно, кто и кого ударил. Это всё выглядело некрасиво: что сделал Роша, что до этого делал Мойзес, толкая, хватая и поднимая футболистов. Нет культуры футбола. Конечно, мы все спортсмены и у нас есть эмоции. Но мне кажется, что так делать нельзя. Если мы говорим про действия Литвинова, то это не красная карточка, а скорее полуторная жёлтая.

Мы видим, что идёт удар от Роши, как сзади хватали Литвинова. Это можно долго обсуждать. Но это неправильно, что обсуждение такого матча сводится к дискуссии, кто и кого ударил и кто и за что получит наказание. Это будет непросто для КДК, но все получат по заслугам», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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