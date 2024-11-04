«Нет культуры футбола». Егор Титов — о драке в дерби ЦСКА — «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказал мнение о драке в дерби ЦСКА со «Спартаком» в рамках 14-го тура РПЛ (0:2).

«Мне неинтересно, кто и кого ударил. Это всё выглядело некрасиво: что сделал Роша, что до этого делал Мойзес, толкая, хватая и поднимая футболистов. Нет культуры футбола. Конечно, мы все спортсмены и у нас есть эмоции. Но мне кажется, что так делать нельзя. Если мы говорим про действия Литвинова, то это не красная карточка, а скорее полуторная жёлтая.

Мы видим, что идёт удар от Роши, как сзади хватали Литвинова. Это можно долго обсуждать. Но это неправильно, что обсуждение такого матча сводится к дискуссии, кто и кого ударил и кто и за что получит наказание. Это будет непросто для КДК, но все получат по заслугам», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.