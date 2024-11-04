Чемпион мира 2014 года Сами Хедира оценил вероятность возобновления карьеры

Бывший полузащитник «Реала», «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира рассказал, чем занимается после завершения карьеры, а также не исключил своё возвращение в большой футбол.

«Моя новая жизнь — это продажа кофе. Я бы вернулся в футбол, но не для того, чтобы быть пешкой», — приводит слова Хедиры La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в 2014 году в составе сборной Германии Хедира стал чемпионом мира. Также он является чемпионом Германии в составе «Штутгарта», чемпионом Испании в составе «Реала», пятикратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса». Также в сезоне-2013/2014 полузащитник выиграл со «сливочными» Лигу чемпионов. Немец объявил о завершении профессиональной карьеры летом 2021 года.