Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпион мира 2014 года Сами Хедира оценил вероятность возобновления карьеры

Чемпион мира 2014 года Сами Хедира оценил вероятность возобновления карьеры
Комментарии

Бывший полузащитник «Реала», «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира рассказал, чем занимается после завершения карьеры, а также не исключил своё возвращение в большой футбол.

«Моя новая жизнь — это продажа кофе. Я бы вернулся в футбол, но не для того, чтобы быть пешкой», — приводит слова Хедиры La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в 2014 году в составе сборной Германии Хедира стал чемпионом мира. Также он является чемпионом Германии в составе «Штутгарта», чемпионом Испании в составе «Реала», пятикратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса». Также в сезоне-2013/2014 полузащитник выиграл со «сливочными» Лигу чемпионов. Немец объявил о завершении профессиональной карьеры летом 2021 года.

Сами Хедира Подробнее
Материалы по теме
Сами Хедира пропал после завершения карьеры. Чем он сейчас занимается?
Сами Хедира пропал после завершения карьеры. Чем он сейчас занимается?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android