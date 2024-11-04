Хомуха: пока Россию не вернут в Европу, претендовать на «Золотой мяч» не приходится

Чемпион и вице-чемпион Европы во главе юношеской сборной России, заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха высказался о шансах российских футболистов выиграть «Золотой мяч».

«Пока наши сборные и клубы не вернут на европейский уровень, рассчитывать, что кто-то из россиян будет претендовать на «Золотой мяч», не приходится. А так наша земля всегда была полна талантами. В Советском Союзе игроки не только претендовали на «Золотой мяч», но и выигрывали его. Поэтому нет ничего невозможного. Важно только вернуться на этот уровень соревнований. Только тогда можно будет о чём-то говорить.

Таланты есть. И пример Батракова это подтверждает. Другое дело, что их должно быть гораздо больше. Если опять-таки сравнить наши сборные с юношеского Евро-2015, то у испанцев представительство в топ-клубах сегодня намного выше. А у нас только Головин играет в ведущей французской команде. Всё-таки европейским топ-клубом «Монако» не назовёшь», — рассказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.