Егор Титов критически оценил игру Тео Бонгонды в «Спартаке»

Бывший капитан Спартака Егор Титов прокомментировал игру полузащитника красно-белых Тео Бонгонды в дерби с ЦСКА в рамках 14-го тура РПЛ (0:2).

«По Бонгонда есть большие вопросы. Могу сказать, что забил гол в дерби и забил до этого. Но здесь вопрос эффективности. Не знаю, какие стоят у него задачи. Я смотрю на его игру — мне грустно. Есть моменты, про которые я хотел бы спросить у него: почему он делает так, а не иначе. Но здесь ему в помощники партнёры: нет забеганий, нет игры на третьего. Единственный момент, когда он забивал гол. Конечно, там большая ошибка Мойзеса. Это единственный момент, когда сыграли на третьего. Бонгонда очень грамотно разобрался, забил красивый гол Акинфееву — классному вратарю. Дальше — всё. Ни до забитого мяча, ни после я не вспомню, что такого интересного сделал Бонгонда, чтобы мы сказали: это тот футболист, который должен играть в основе.

И опять же, есть вопросы по составу — и у ветеранов, и у болельщиков. Смотришь на скамейку «Спартака»: там есть имена и фамилии, но эти футболисты не играют, увы, уже давно. Есть сомнения, что футболисты без практики выйдут и сразу помогут команде. Есть тренерский штаб, который наблюдает состав каждый день. И им виднее, кто готов, а кто нет, кто может выйти со скамейки и поможет, а кто вообще не в состоянии помочь. У меня вопросы по Игнатову и Зорину — ребятам, которые раньше выходили и играли. Тот же Игнатов выступал постоянно в составе, а сегодня мы его давно не видели», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.