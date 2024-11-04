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Ангелос Постекоглу высказался о камбэке «Тоттенхэма» в матче с «Астон Виллой»

Ангелос Постекоглу высказался о камбэке «Тоттенхэма» в матче с «Астон Виллой»
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал победу своей команды над «Астон Виллой» в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги со счётом 4:1.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Роджерс – 32'     1:1 Джонсон – 49'     2:1 Соланке – 75'     3:1 Соланке – 79'     4:1 Мэддисон – 90+6'    

«Это важная часть нашего роста. Я говорил на прошлой неделе, что это разочаровывающий день, но когда мы вернулись на «Хотспур Уэй» в понедельник, мы знали, что не можем жалеть себя. Это связано с уроками, которые мы извлекли из этого [поражения от «Кристал Пэлас»].

Как я уже говорил, не нужно жалеть себя и искать оправдания. Мы должны лучше справляться с такими ситуациями, и мы это сделали с «Астон Виллой». Они хорошая команда, очень стабильная, и нам пришлось много работать в первом тайме. У нас всегда в запасе есть вторая передача, и как только начался второй тайм, я подумал: только одна команда выиграет его», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

В первом тайме «Тоттенхэм» уступал со счётом 0:1, единственный мяч забил нападающий «Астон Виллы» Морган Роджерс. Однако во втором тайме «шпоры» смогли собраться и вырвать победу со счётом 4:1. Голами отметились Бреннан Джонсон, Доминик Соланке (дважды) и Джеймс Мэддисон.

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