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Егор Титов: дай бог, чтобы Пруцев играл так же продуктивно, он достоин места в составе

Егор Титов: дай бог, чтобы Пруцев играл так же продуктивно, он достоин места в составе
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал игру полузащитника красно-белых Данила Пруцева.

«Я всегда говорил про Пруцева, что он очень интересный и смелый футболист. У него есть спартаковский стиль: играет в одно-два касания, даёт объём. Но ситуация, когда он долго не играл, конечно же, его немножко надломила. И видно, что в первом тайме дерби он боялся, что-то не получалось. Заметно было, что футболист без практики. Ему доверяют, но у него что-то не получается, нервничает и сам хочет сыграть лучше. Пруцев молодец, что терпел! Его по праву признали лучшим игроком матча: стелился, дал объём, отдавал хорошие пасы. А самое главное — он боец.

Общался с ним на матче, приуроченном ко дню рождения «Лукойл Арены», буквально минутку, но видно, что парень переживает. Я ему сказал: «Терпи, и у тебя всё будет хорошо и всё получится». Получается так, что парень терпел так же, как и Умяров. Потому что до этого Наиль то играл, то нет, а сейчас — в составе, и видно, что уверен в себе. Дай бог, чтобы Пруцев и дальше играл так же продуктивно. Парень достоин места в составе», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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