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Анчелотти рассказал, как чувствует себя Винисиус после упущенного «Золотого мяча»

Анчелотти рассказал, как чувствует себя Винисиус после упущенного «Золотого мяча»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о состоянии одного из лидеров команды Винисиуса Жуниора после того, как тот не смог выиграть «Золотой мяч» в этом году.

«Всё нормально. Он понимает, что произошло. К счастью, в субботу мы не играли, а Винисиус хорошо тренировался, как и все остальные.

Винисиус грустит, как и мы, но не из-за «Золотого мяча», а потому, что он видит ситуацию в Валенсии», — сказал Анчелотти на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Миланом».

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» от авторитетного журнала France Football состоялась в ночь с 28 на 29 октября в Париже. Награда в этом году досталась полузащитнику «Манчестер Сити» Родри, который опередил в голосовании именно Винисиуса.

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