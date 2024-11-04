Игроки «Барселоны» вынуждены тренироваться в зале из-за наводнения в Испании

Все игроки «Барселоны» вынуждены тренироваться в спортзале из-за погодных условий. Город затопило из-за сильного ливня, сообщается в социальных сетях клуба.

Напомним, из-за наводнения Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) перенесла два матча Ла Лиги «Понтеведра» — «Леванте» и «Парла Эскуэла» — «Валенсия» с 30 октября на 6 и 7 ноября соответственно. Позднее были перенесены матчи чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал Мадрид» и «Вильярреал» — «Райо Вальекано».

Ранее сообщалось, что в пострадавших регионах затоплены дороги, повреждены дома и автомобили. Несколько сотен человек оказались заблокированы из-за затопленных дорог. Несколько тысяч человек в Валенсии лишены электроснабжения.