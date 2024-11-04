Защитник «Торпедо» Каледин: классно, что «Арсенал» проиграл!

Защитник московского «Торпедо» Юрий Каледин рассказал об эмоциях после победы над «Аланией» (3:0) в 17-м туре Мелбет Первой лиги, а также порадовался первому поражению в сезоне тульского «Арсенала», являющегося одним из главных конкурентов «автозаводцев».

«Эмоции только положительные. Получил огромное удовольствие от игры и от отличной поддержки наших болельщиков. Очень приятно было слышать их, особенно когда каждый забитый мяч сопровождался такой реакцией трибун. Да, были сложные моменты в игре, но победа делает их приятными.

Как повлияло на дальнейший ход встречи удаление игрока «Алании»? Думаю, да, оно, конечно, повлияло, но «Алания» — сильная команда, и даже в меньшинстве соперники контролировали мяч и играли достойно. Так что удаление если и сказалось, то не сильно.

Гол Рогановича со штрафного? Мне кажется, для Роги это его обычный удар. Хоть это и был вообще его первый гол за «Торпедо», позиция была его, поэтому у меня даже не было сомнений, что он забьёт!

Часто ли он забивал подобным образом на тренировках? Пока не забивал, но у него очень классные подачи, так что гол был вполне в его стиле (улыбается).

Эпизод с моим голом, когда Манелов выиграл борьбу и выкатил на меня? Я видел, как Манел пробирается и отбирает мяч. Было ощущение, что нужно находиться ближе к зоне, чтобы он мог отдать передачу. Он, вероятно, тоже это почувствовал, поэтому отдал под себя, и я забил.

Как отреагировал на первое поражение «Арсенала» сегодня? Для нас — классно! (Смеётся.) — приводит слова Каледина пресс-служба «Торпедо».

На данный момент команда Олега Кононова возглавляет турнирную таблицу Первой лиги с 33 очками, по дополнительным показателям опережая калининградскую «Балтику». В следующем туре чёрно-белые 9 ноября примут дома «Енисей».