Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Торпедо» Каледин: классно, что «Арсенал» проиграл!

Защитник «Торпедо» Каледин: классно, что «Арсенал» проиграл!
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Торпедо» Юрий Каледин рассказал об эмоциях после победы над «Аланией» (3:0) в 17-м туре Мелбет Первой лиги, а также порадовался первому поражению в сезоне тульского «Арсенала», являющегося одним из главных конкурентов «автозаводцев».

Россия — Мелбет Первая лига . 17-й тур
02 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
3 : 0
Алания
Владикавказ
1:0 Роганович – 23'     2:0 Коледин – 62'     3:0 Максимов – 86'    
Удаления: нет / Плиев – 21'

«Эмоции только положительные. Получил огромное удовольствие от игры и от отличной поддержки наших болельщиков. Очень приятно было слышать их, особенно когда каждый забитый мяч сопровождался такой реакцией трибун. Да, были сложные моменты в игре, но победа делает их приятными.

Как повлияло на дальнейший ход встречи удаление игрока «Алании»? Думаю, да, оно, конечно, повлияло, но «Алания» — сильная команда, и даже в меньшинстве соперники контролировали мяч и играли достойно. Так что удаление если и сказалось, то не сильно.

Гол Рогановича со штрафного? Мне кажется, для Роги это его обычный удар. Хоть это и был вообще его первый гол за «Торпедо», позиция была его, поэтому у меня даже не было сомнений, что он забьёт!

Часто ли он забивал подобным образом на тренировках? Пока не забивал, но у него очень классные подачи, так что гол был вполне в его стиле (улыбается).

Эпизод с моим голом, когда Манелов выиграл борьбу и выкатил на меня? Я видел, как Манел пробирается и отбирает мяч. Было ощущение, что нужно находиться ближе к зоне, чтобы он мог отдать передачу. Он, вероятно, тоже это почувствовал, поэтому отдал под себя, и я забил.

Как отреагировал на первое поражение «Арсенала» сегодня? Для нас — классно! (Смеётся.) — приводит слова Каледина пресс-служба «Торпедо».

На данный момент команда Олега Кононова возглавляет турнирную таблицу Первой лиги с 33 очками, по дополнительным показателям опережая калининградскую «Балтику». В следующем туре чёрно-белые 9 ноября примут дома «Енисей».

Материалы по теме
Олег Кононов высказался о лидерстве «Торпедо» после первого круга Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android