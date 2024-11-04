Семшов: может, футболистам «Крыльев» стоит объединиться и «грызть землю» за тренера

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал текущее положение дел самарских «Крыльев Советов».

«Все беды «Крыльев Советов» начались, когда пошли разговоры об отставке Осинькина и Корниленко. Это не сказывалось лучшим образом психологически ни на команде, ни на тренерском штабе. Дело вообще не в Осинькине. Нужно сесть и решить эту проблему: футболистам — на футбольном поле, руководителям с тренерским штабом — за столом переговоров. Не может это так долго продолжаться, потому что у команды есть болельщики.

Самобытная команда показывала хороший результат, а из-за каких-то разногласий внутри клуба все страдают. Конечно, это сказывается на тренерском штабе и на игроках. Мы видим нервозность футболистов. Нужно что-то предпринимать. Может, футболистам нужно объединиться и «грызть землю» за тренерский штаб, чтобы выплыть из этой ситуации. Изначально была нормальная ситуация, ничего не предвещало. Да, не было результатов, но по игре Самара была не последней командой. Не могли выиграть, но футбол — такая вещь: сегодня ты выигрываешь, завтра — проигрываешь. Когда идут сторонние нагнетания, это сказывается не лучшим образом», — поделился Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.