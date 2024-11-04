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Полузащитник «Краснодара» высказался о возможном матче сборной России с Кабо-Верде

Полузащитник «Краснодара» высказался о возможном матче сборной России с Кабо-Верде
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Кабо-вердианский футболист и полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини оценил возможность проведения игры между сборными России и Кабо-Верде.

— Возможен ли матч Кабо‑Верде — Россия?
— Хотелось бы увидеть. Это было бы интересно. Нельзя сказать, что это невозможно, — приводит слова Ленини «РБ Спорт».

Напомним, ближайший товарищеский матч национальная команда России проведёт 15 ноября со сборной Брунея в Краснодаре. 19 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют в Волгограде с национальной командой Сирии.

В 2024 году сборная России провела три товарищеских матча. 21 марта Россия победила сербскую национальную команду со счётом 4:0. 7 июня сборная России выиграла у Беларуси со счётом 4:0. 5 сентября Россия разгромила вьетнамскую национальную команду со счётом 3:0.

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