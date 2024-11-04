«В такой момент сложно говорить о футболе». Анчелотти — о трагедии в Валенсии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о сильном наводнении в Валенсии, которое унесло за минувшую неделю по последним данным более 200 человеческих жизней.

«Неделя прошла с трагедией, и нам грустно. Мы находимся очень близко к Валенсии и всем пострадавшим городам. Мы рядом с ними, и я надеюсь, что эта проблема скоро решится. Я хочу, чтобы вы понимали: говорить о футболе сейчас сложно. Как и играть в футбол. Мы — часть этой страны. И это влияет на многое. Из уважения ко всем постараюсь сделать пресс-конференцию максимально простой, потому что о футболе у ​​меня нет желания разговаривать. Помимо этого, для меня завтрашняя игра — особенная», — сказал Анчелотти на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов с «Миланом».

Напомним, Анчелотти тренировал «Милан» с 2001 по 2009 год и выиграл с клубом две Лиги чемпионов.