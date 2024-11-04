Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В такой момент сложно говорить о футболе». Анчелотти — о трагедии в Валенсии

«В такой момент сложно говорить о футболе». Анчелотти — о трагедии в Валенсии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о сильном наводнении в Валенсии, которое унесло за минувшую неделю по последним данным более 200 человеческих жизней.

«Неделя прошла с трагедией, и нам грустно. Мы находимся очень близко к Валенсии и всем пострадавшим городам. Мы рядом с ними, и я надеюсь, что эта проблема скоро решится. Я хочу, чтобы вы понимали: говорить о футболе сейчас сложно. Как и играть в футбол. Мы — часть этой страны. И это влияет на многое. Из уважения ко всем постараюсь сделать пресс-конференцию максимально простой, потому что о футболе у ​​меня нет желания разговаривать. Помимо этого, для меня завтрашняя игра — особенная», — сказал Анчелотти на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов с «Миланом».

Напомним, Анчелотти тренировал «Милан» с 2001 по 2009 год и выиграл с клубом две Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Анчелотти рассказал, как чувствует себя Винисиус после упущенного «Золотого мяча»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android