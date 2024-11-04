Матчи Кубка Испании вновь перенесли из-за наводнения в стране

Королевская федерация футбола Испании снова подвинула матчи, перенесённые на прошлой неделе из-за наводнения в стране, сообщает Mundo Deportivo.

Таким образом, матч «Парла Эскуэла» — «Валенсия» состоится во вторник, 26 ноября, он должен был пройти ещё 30 октября. Также 26 ноября на поле встретятся «Манисес» — «Хетафе». Игра «Эхея» — «Эркулес» состоится в четверг, 14 ноября, а встреча «Понтевендра» — «Леванте» запланирована на 19 ноября.

Даты матча «Хове» — «Реал Сосьедад» определят позднее.

Ранее сообщалось, что в пострадавших регионах затоплены дороги, повреждены дома и автомобили. Несколько сотен человек оказались заблокированы из-за затопленных дорог. Несколько тысяч человек в Валенсии лишены электроснабжения.