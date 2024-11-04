Постекоглу заявил, что не волновался, когда «Тоттенхэм» начал проигрывать «Астон Вилле»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал, какие эмоции испытывал в перерыве матча с «Астон Виллой» в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги. Его команда проигрывала 0:1 после первого тайма.

«Я был недоволен, что мы проигрывали 0:1, но мне нравилось, как мы действовали, потому что я видел: «Вилла» работает очень, очень усердно. Мы знаем, что тоже можем очень, очень усердно работать в течение 100 минут, и это не проблема для нас. Речь идёт о проверке соперника. Так что ключевым моментом для нас было выйти на второй тайм, подняться на ступеньку выше и действительно взять игру на себя, посмотреть, смогут ли они справиться.

Я не очень волновался в перерыве из-за того, что мы попали в те же ловушки, что и на прошлой неделе, я чувствовал энергию в раздевалке, и игроки не могли дождаться, чтобы вернуться на поле во втором тайме», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» под руководством Постекоглу в Премьер-лиге провёл 10 матчей, в которых набрал 16 очков. На данный момент клуб занимает седьмое место в чемпионате.