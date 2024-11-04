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Постекоглу заявил, что не волновался, когда «Тоттенхэм» начал проигрывать «Астон Вилле»

Постекоглу заявил, что не волновался, когда «Тоттенхэм» начал проигрывать «Астон Вилле»
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал, какие эмоции испытывал в перерыве матча с «Астон Виллой» в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги. Его команда проигрывала 0:1 после первого тайма.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Роджерс – 32'     1:1 Джонсон – 49'     2:1 Соланке – 75'     3:1 Соланке – 79'     4:1 Мэддисон – 90+6'    

«Я был недоволен, что мы проигрывали 0:1, но мне нравилось, как мы действовали, потому что я видел: «Вилла» работает очень, очень усердно. Мы знаем, что тоже можем очень, очень усердно работать в течение 100 минут, и это не проблема для нас. Речь идёт о проверке соперника. Так что ключевым моментом для нас было выйти на второй тайм, подняться на ступеньку выше и действительно взять игру на себя, посмотреть, смогут ли они справиться.

Я не очень волновался в перерыве из-за того, что мы попали в те же ловушки, что и на прошлой неделе, я чувствовал энергию в раздевалке, и игроки не могли дождаться, чтобы вернуться на поле во втором тайме», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» под руководством Постекоглу в Премьер-лиге провёл 10 матчей, в которых набрал 16 очков. На данный момент клуб занимает седьмое место в чемпионате.

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