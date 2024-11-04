Бонгонда — о Соболеве: он мой брат, и если ему хорошо в «Зените», то это прекрасно

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал переход своего экс-одноклубника Александра Соболева в «Зенит».

«Соболев — это мой брат, я желаю ему всего наилучшего. Фанаты его ненавидят? Не знаю, я не могу его ненавидеть — у нас была хорошая связка, он отдал мне много голевых передач, особенно за последний год.

У него был план перейти в «Зенит»; если он чувствует там себя хорошо — это прекрасно для него», — приводит слова Бонгонда «РБ Спорт».

Напомним, Соболев официально перешёл в «Зенит» в конце августа. Его переход в стан действующих чемпионов России вызвал резко негативную реакцию как со стороны подавляющей части болельщиков обоих клубов, так и со стороны некоторых экспертов. В семи матчах РПЛ за команду из Санкт-Петербурга у форварда нет результативных действий.