Егор Титов: в «Спартаке» есть люди из «Ференцвароша», которые могут занять место Дуарте

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался об игре защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

«Я был критиком Дуарте в первый год. Очень много результативных ошибок он совершал, каждый матч «привозил». А сегодня мы видим, что человек, который должен играть в старте, не играет. Выходит Литвинов. Руслан — игрок центральной зоны и человек, который может отдать первый пас. Он умно играет в футбол. Так скажем, умница во всех отношениях. Но его ставят на позицию центрального защитника. А в обороне, к сожалению, Литвинов играет не лучшим образом.

Любой центральный защитник должен видеть всё поле и отдавать передачи. Литвинов умеет это делать, но есть ошибки. В следующем матче чемпионата Литвинов играть не будет — надеюсь, что выйдет Дуарте. Хотя у меня большие сомнения. Есть люди из «Ференцвароша», которые могут занять его место. Надеюсь, Дуарте всё же будет играть. Немного странно слышать, что его могут продать. Всё-таки у «Спартака» не так много настоящих центральных защитников», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.