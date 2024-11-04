Егор Титов: в дерби со «Спартаком» Файзуллаев просто исчез

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал игру атакующего полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в дерби с красно-белыми в рамках 14-го тура РПЛ (2:0).

«Игру ЦСКА должны обсуждать те люди, которые имеют отношение к армейцам. У них классная команда и хорошие футболисты. В дерби они выбрали ту тактику, которую наигрывали: все за линией мяча. У них есть классные центральные защитники — Роша, Дивеев, Мойзес. Кстати, ошибка Мойзеса в конце первого тайма сыграла большую роль. Вот после неё он и начал всех поднимать, кидать и так далее. Все эмоции, драки идут от бразильцев. Понятно, что они живут далеко от нас и их темперамент говорит, что может быть всё. Мы видели, как пропал Файзуллаев — человек, который должен играть с мячом. Оборона — нужная вещь, но необходимо ещё и получать мяч. Если брать полный матч, то Файзуллаев просто исчез. Жаль», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.