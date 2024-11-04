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Егор Титов — о Пьяниче: тренерский штаб ЦСКА всё знает и видит

Егор Титов — о Пьяниче: тренерский штаб ЦСКА всё знает и видит
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался об игре Миралема Пьянича в дерби ЦСКА с красно-белыми в рамках 14-го тура РПЛ (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Я сам работал и знаю, что бывают всякие ситуации: кто-то заболел, жизненные ситуации и так далее. Играют те, кто находится в лучшем состоянии. Тренерский штаб всё видит. А у Николича в помощниках есть очень значимый для ЦСКА человек — Алексей Березуцкий, который всё видит, знает и подскажет. В дерби играли, наверное, лучшие. Пьянич — мастер с большой буквы. Если он играет в составе, то это одна ситуация, если нет — другая. Мы говорим про интенсивность. Готов ли Пьянич играть весь матч в том темпе, который поддерживает команда? Готов ли он всю игру обороняться, как делали армейцы в матче со «Спартаком»? Тренерский штаб всё знает и всё видит», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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