Егор Титов — о Пьяниче: тренерский штаб ЦСКА всё знает и видит

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался об игре Миралема Пьянича в дерби ЦСКА с красно-белыми в рамках 14-го тура РПЛ (2:0).

«Я сам работал и знаю, что бывают всякие ситуации: кто-то заболел, жизненные ситуации и так далее. Играют те, кто находится в лучшем состоянии. Тренерский штаб всё видит. А у Николича в помощниках есть очень значимый для ЦСКА человек — Алексей Березуцкий, который всё видит, знает и подскажет. В дерби играли, наверное, лучшие. Пьянич — мастер с большой буквы. Если он играет в составе, то это одна ситуация, если нет — другая. Мы говорим про интенсивность. Готов ли Пьянич играть весь матч в том темпе, который поддерживает команда? Готов ли он всю игру обороняться, как делали армейцы в матче со «Спартаком»? Тренерский штаб всё знает и всё видит», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.