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Мойсес Кайседо: мои партнёры по «Челси» шутят надо мной из-за того, что я мало забиваю

Мойсес Кайседо: мои партнёры по «Челси» шутят надо мной из-за того, что я мало забиваю
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Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо прокомментировал свой гол в ворота «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 10-го тура АПЛ, который прошёл в воскресенье, 3 ноября.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
1:0 Фернандеш – 70'     1:1 Кайседо – 74'    

«Перед голом я сказал себе, что если мяч попадёт на мою сторону, я сразу же пробью, и я это сделал! Мои товарищи по команде иногда шутят надо мной, потому что я не забиваю много голов, но моя работа — просто помогать команде любым возможным способом. В этот раз я забил гол, который принёс нам одно очко. Счастлив, что забил и сравнял счёт, потому что мы не проиграли в матче. Это был подходящий момент, чтобы забить. Мы знали, что если затянем с этим, то будет сложно», — приводит слова Кайседо официальный сайт «Челси».

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В нынешнем сезоне 23-летний эквадорец провёл 10 матчей АПЛ за «синих», в которых забил один гол и дважды ассистировал партнёрам.

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