Мойсес Кайседо: мои партнёры по «Челси» шутят надо мной из-за того, что я мало забиваю

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо прокомментировал свой гол в ворота «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 10-го тура АПЛ, который прошёл в воскресенье, 3 ноября.

«Перед голом я сказал себе, что если мяч попадёт на мою сторону, я сразу же пробью, и я это сделал! Мои товарищи по команде иногда шутят надо мной, потому что я не забиваю много голов, но моя работа — просто помогать команде любым возможным способом. В этот раз я забил гол, который принёс нам одно очко. Счастлив, что забил и сравнял счёт, потому что мы не проиграли в матче. Это был подходящий момент, чтобы забить. Мы знали, что если затянем с этим, то будет сложно», — приводит слова Кайседо официальный сайт «Челси».

В нынешнем сезоне 23-летний эквадорец провёл 10 матчей АПЛ за «синих», в которых забил один гол и дважды ассистировал партнёрам.