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Титов: Матвей Кисляк — это будущее ЦСКА на ближайшие несколько лет

Титов: Матвей Кисляк — это будущее ЦСКА на ближайшие несколько лет
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о будущем полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

«Моё мнение: Кисляк — игрок стартового состава. Видно, что он обученный, с прекрасной школой. Уверен на 100%, что это будущее армейцев на ближайшие несколько лет. Он должен играть. Видно, что пока это маленький мастер. Надеюсь, он вырастет в большого игрока», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

19-летний Матвей Кисляк является воспитанником академии московского ЦСКА. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. По данным портала Transfermarkt, футболист оценивается в € 700 тыс.

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