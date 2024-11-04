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Анчелотти был на грани слёз на пресс-конференции, говоря о наводнении в Валенсии

Анчелотти был на грани слёз на пресс-конференции, говоря о наводнении в Валенсии
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти начал пресс-конференцию, посвящённую матчу с «Миланом» в Лиге чемпионов, со слов поддержки в адрес пострадавших в Валенсии и с большим трудом сдерживал слёзы во время своего выступления, отмечают испанские журналисты.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Валенсийский народ разочарован, это очевидно. То, что произошло на этой неделе, — нечто невероятное. Я не собираюсь высказываться или оценивать действия власти за эту неделю. У меня нет ресурсов для этого, только горечь от того, что вижу людей, пострадавших таким образом. Трудно об этом думать в 2024 году, с учётом всей информации, которую мы имеем. Вы можете узнать точное время начала дождя, но такие трагедии мы не в состоянии исправить», — приводит слова Анчелотти MundoDeportivo.

29 октября на юге Испании началось сильное наводнение. По предварительным данным, погибло 214 человек. Сильнее всего пострадал регион Валенсия. Это послужило причиной для введения трёхдневного траура в стране и переноса нескольких матчей Кубка Испании.

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