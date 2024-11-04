Виктор Гончаренко — о матче с «Ахматом»: ключевым моментом стал отражённый пенальти

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0).

«Мы знаем, что очень тяжело даются очки и победы, особенно — над командами, которые находятся рядом в турнирной таблице. Мы довольны, что в первом тайме перетерпели — у обеих команд было по полтора момента. Во втором тайме ключевым моментом стал отражённый Никитой Медведевым пенальти. Это придало нашей команде сил и стало отправной точкой. Мы нашли свой момент, а затем сдерживали атаки «Ахмата». Причём понравилось, что не просто сдерживали соперника, но и не забывали покусывать «Ахмат» и бежали в атаку. Моментами это у нас получалось», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.