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Виктор Гончаренко — о матче с «Ахматом»: ключевым моментом стал отражённый пенальти

Виктор Гончаренко — о матче с «Ахматом»: ключевым моментом стал отражённый пенальти
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 55'     0:2 Эктов – 90+8'    

«Мы знаем, что очень тяжело даются очки и победы, особенно — над командами, которые находятся рядом в турнирной таблице. Мы довольны, что в первом тайме перетерпели — у обеих команд было по полтора момента. Во втором тайме ключевым моментом стал отражённый Никитой Медведевым пенальти. Это придало нашей команде сил и стало отправной точкой. Мы нашли свой момент, а затем сдерживали атаки «Ахмата». Причём понравилось, что не просто сдерживали соперника, но и не забывали покусывать «Ахмат» и бежали в атаку. Моментами это у нас получалось», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.

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