Анчелотти намекнул на бездействие испанских властей перед трагедией в Валенсии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что произошедшую на минувшей неделе трагедию в Валенсии в результате сильного урагана и наводнения можно было предотвратить.

«Они [жители Валенсии] разочарованы, и это нормально. Но я здесь не для того, чтобы оценивать действия политиков на прошлой неделе. У меня нет ресурсов, чтобы сделать это. Трудно вообразить что-то подобное в 2024-м. На дворе 2024 год со всей имеющейся у нас информацией. Можно определить точное время, когда пойдёт дождь… Такую трагедию уже не исправишь...» — сказал Анчелотти на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов с «Миланом».

Напомним, в результате наводнения в Валенсии, по последним данным, погибли больше 200 человек. Матч «Валенсия» — «Реал», который должен был пройти на минувших выходных, был отменён.