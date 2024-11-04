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Энди Кэрролл: хочу быть как Леброн Джеймс и играть в одной команде со своим сыном

Энди Кэрролл: хочу быть как Леброн Джеймс и играть в одной команде со своим сыном
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Экс-нападающий «Ливерпуля» Энди Кэрролл, ныне защищающий цвета «Бордо» в четвёртом французском дивизионе, рассказал об одной из своих самых оригинальных целей на оставшуюся часть карьеры.

«Цель — стать как Леброн Джеймс… то есть сыграть в одной команде со своим старшим сыном Лукасом, которому сейчас 14 лет», — приводит слова Кэрролла EuroFoot в социальных сетях.

Напомним, Бронни Джеймс — сын суперзвезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса — с этого сезона выступает вместе со своим отцом в НБА за калифорнийский клуб.

Напомним, 35-летний Кэрролл выступает за «Бордо» с нынешнего сезона. В августе его клуб выразил намерение обжаловать перевод в четвёртый дивизион из-за экономических трудностей.

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