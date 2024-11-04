Валерий Кечинов: «Ростов» лихорадит, у них нет стабильной игры, «Спартак» — фаворит

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче красно-белых с «Ростовом».

«Победа в дерби добавит «Спартаку» положительных эмоций и уверенности в своих силах. «Ростов» пока не особо блещет в чемпионате — команду лихорадит, нет стабильной игры и результата. Наверное, «Спартак» не явный, но фаворит матча», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Игра между «Спартаком» и «Ростовом» состоится во вторник, 5 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 18:30 мск. Ответная игра в Ростове состоится 27 ноября и начнётся в 20:30 мск.

После 14 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Ростов» располагается на 10-м месте. Команда Валерия Карпина набрала 14 очков. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (36 очков).