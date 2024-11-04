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Эдуард Мор: Кубок России — шанс для «Спартака» и «Ростова» спасти сезон

Эдуард Мор: Кубок России — шанс для «Спартака» и «Ростова» спасти сезон
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Двукратный чемпион России по футболу Эдуард Мор ожидает ожесточённого противостояния между «Спартаком» и «Ростовом» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Первый матч между этими соперниками пройдёт во вторник, 5 ноября, в Москве.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» — фаворит матча с «Ростовом», здесь никаких сомнений. «Спартак» играет дома и должен проходить как можно дальше в Кубке России с учётом большого отставания от третьего места в чемпионате, не говоря про первое. На Кубок России у «Спартака» должен быть особенный настрой. Думаю, красно-белые выступят практически основным составом и будут играть на результат.

Того же самого жду от «Ростова». Понятно, что «Ростову» уже высокие места в чемпионате не светят, как и борьба за выживание. Как раз Кубок России — шанс для обеих команд спасти сезон», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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