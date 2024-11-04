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В Перу футболист погиб во время матча от удара молнии

В Перу футболист погиб во время матча от удара молнии
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Перуанский защитник Хосе Уго де ла Круc Меcа скончался после удара молнии во время любительского футбольного матча, сообщает AP. На момент смерти футболисту было 39 лет.

Во время игры местного чемпионата между клубами «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка» в городе Уанкайо (Перу) в момент, когда футболисты покидали поле из-за начавшегося шторма, молния ударила рядом с 39-летним защитником. В результате перуанец скончался. Ещё пять человек пострадали, один из них — 40-летний вратарь Хуан Чокка Ллакта — был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Это уже второй случай попадания молнии в футбольное поле в этом регионе. В 2014 году похожий случай произошёл с Жоао Контрерасом, игроком «Спорт Агила», во время матча с «Фуэрса Минера», однако футболисту удалось выжить.

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Новости. Футбол
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