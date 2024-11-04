Бывшего игрока «Барселоны» Артуро Видаля обвинили в сексуальном насилии

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Бывшего полузащитника испанской «Барселоны» и итальянского «Ювентуса» Артуро Видаля и его сокомандников по клубу «Коло-Коло» обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает телеканал ADN.

По данным источника, инцидент произошёл в баре в Витакуре. Жертва находилась в состоянии наркотического опьянения, после чего подверглась сексуальному насилию со стороны Видаля. Помимо полузащитника, в деле также фигурируют несколько спортсменов «Коло-Коло».

По информации телеканала, сотрудники правоохранительных органов начали расследование. Футболиста доставили в полицейский участок для проверки личности. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, в ходе своей карьеры бывший полузащитник сборной Чили Артуро Видаль выступал за леверкузенский «Байер», туринский «Ювентус», мюнхенскую «Баварию», «Барселону», миланский «Интер», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».