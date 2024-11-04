Гвардиола — о количестве матчей: у нас игр, как в НБА, но у них — четыре месяца перерыва

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола критически высказался по поводу количества матчей, которые проведут его подопечные в сезоне-2024/2025, сравнив ситуацию с Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА). «Сити» в последнее время страдает от обилия травм у ведущих игроков.

«В предыдущих сезонах мы сыграли много игр. Может быть, когда мы поедем на [клубный] чемпионат мира и если дойдём до последних стадий соревнований, то проведём больше, чем 70 игр.

70 игр — это как НБА, но у НБА четыре месяца перерыва между сезонами, а у нас есть всего лишь три недели, потому что это не текущий сезон, а будто бы всё ещё идёт предыдущий. И когда такое происходит, то у вас надолго остаются травмы», — приводит слова Гвардиолы издание Eurosport.

После проведённых 10 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ, имея на своём счету 23 очка. В НБА сезон-2024/2025 стартовал 23 октября.